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В Приморье возбудили уголовное дело против руководителя финансовой пирамиды

В Приморье возбудили уголовное дело против руководителя финансовой пирамиды

В Приморье возбудили уголовное дело по части 2 статьи 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность предприятия строилась по принципу финансовой пирамиды: денежные средства граждан привлекались путем заключения договоров займа по ставке от 15 до 24 процентов годовых. Впоследствии эти деньги направлялись на выплаты по процентам и возврату денежных средств, привлеченных ранее от других пайщиков.

Отделения кооператива действовали на территории Приморского края. Больше всего заявлений обманутых граждан поступило из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки и Партизанска.

В результате противоправной деятельности пострадали свыше 200 граждан. Сумма причиненного им ущерба превысила 30 миллионов рублей.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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