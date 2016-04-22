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Репортаж «Вестей: Приморье» помог женщине-инвалиду из Владивостока. Видеорепортаж Максима Каленника

Ирина Кудрявцева может передвигаться только на коляске. С августа прошлого года она практически не появляется на улице — непреодолимой преградой для нее стали пять ступенек лестничного марша на первом этаже в подъезде дома №61 по улице Гризодубовой. 4 декабря в нашем эфире вышел репортаж об этой истории, и уже сегодня на место выехали строители.

- Ну, здесь моя дорога заканчивается! Вот это все, куда я могу сама доехать!

Эти кадры мы снимали в конце ноября. Ирина Кудрявцева больше года передвигается на коляске. В лифте спускается на первый этаж, а там — пять ступенек лестничного марша — непреодолимой преграды — перед выходом на улицу.

В управляющей компании Фрунзенского района прямо на камеру обещали помочь в обустройстве пандуса, но в итоге помощь пришла с неожиданной стороны — от общества инвалидов-спинальников, чья жизненная ситуация мало чем отличается от положения Ирины.

Артем Моисеенко, председатель Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег»: «Я знаю, что такое сидеть дома, взаперти. 10 лет просидел дома. Увидел вашу передачу и понял, что надо попробовать, может, добрая душа отзовется».

И она нашлась. Поэтесса Екатерина Бабенко не смогла не отреагировать.

Екатерина Бабенко, поэтесса, житель г. Владивостока: «Не смогла пройти мимо. Совсем недавно прошли мои вечера благотворительные и мы собрали неплохую сумму, и мы помогли человеку».

С утра в подъезде работает дрель. Эти мастера уже не один пандус сделали.

- Уже завтра сделаем под ключ!

16 месяцев вынужденного домашнего заточения для Ирины Кудрявцевой подходят к концу.

Ирина Кудрявцева, житель дома по улице Гризодубовой, 61: «Люди все добрые, и соседи не против пандуса, спасибо им огромное!»

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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