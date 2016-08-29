Автокомплекс «Гиперавто» предлагает приморцам решить проблему новогодних подарков. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
В поисках подарков приморцы начинают «забеги» по магазинам в преддверие новогодних праздников. Главная головоломка — что подарить родным и близким. Если в вашем окружении есть автовладельцы — задача решена, считают специалисты автокомплекса «Гиперавто».
Не просто магазин. «Гиперавто» — полноценный автокомплекс. Здесь проведут диагностику всех систем автомобиля, сделают ремонт ходовой части, замену технических жидкостей, регулировку развал-схождения, произведут установку любого товара, купленного здесь же в магазине. Но поход в автомагазины — не всегда необходимость. Подобрать новый чехол, оплетку на руль или коврики в свою машину — удовольствие для автовладельцев. А получить автоаксессуары в подарок — приятно вдвойне.
Евгений Маханько, управляющий автокомплекса «Гиперавто»: «В нашем магазине не только инструменты и запчасти для ремонта автомобиля, также можно найти любые подарки для автомобилистов. В это воскресенье, 16 декабря, автолюбителей ждет акция — 25% скидки на автотовары. Это отличный шанс приобрести подарки для своих родных и близких».
Праздничная акция будет действовать всего два часа в это воскресенье, 16 декабря. С 15 до 17 часов — время выгодных покупок для автомобилистов. Все от запчастей до приятных аксессуаров в салон. А возможно, это время сделать подарок себе. Купить компрессор, на который давно не хватало денег, или солидный набор инструментов. В сети магазинов «Гиперавто» одновременно в наличии больше 30 тысяч автотоваров! А если такое разнообразие усложняет задачу, есть готовое решение — подарочная карта! Ей можно будет расплатиться не только за автоаксессуары, но и за ремонт железного коня. Подробно ознакомиться с ассортиментом и условиями праздничной акции можно на сайте hyperauto.ru и в магазинах «Гиперавто».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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