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Новую современную спортплощадку открыли в Лучегорске

Новую современную спортплощадку открыли в Лучегорске

Фото: Администрация Приморского края

Большой и долгожданный спортивный праздник состоялся в поселке Лучегорск Пожарского района. Здесь открыли новую универсальную спортплощадку, которая включает в себя хоккейную коробку, трибуну для зрителей, раздевалки для спортсменов, а также тренировочную площадку с уличными тренажерами. Летом на ней можно будет играть в футбол, баскетбол и волейбол.

«Врио губернатора Олег Кожемяко принял новую программу “1000 дворов”, в рамках которой будут строиться спортивные и детские площадки на территории всего региона, чтобы все жители могли заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни», – подчеркнул директор департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов.

На новой хоккейной коробке, пока единственной в поселке, уже залили каток и в честь знаменательного события юные хоккеисты провели первый товарищеский матч между местными командами.

Новая спортплощадка располагается в густонаселенном микрорайоне. По отзывам местных жителей, пустовать она точно не будет, желающих заниматься физической культурой и спортом в поселке очень много, особенно среди детей и молодежи.

Как сообщили в администрации края, в ноябре в Лучегорске открылся детский спортивно-игровой комплекс, являющийся частью парка Героев Даманских событий. Строительство игровой площадки и благоустройство прилегающей территории провели по инициативе Олега Кожемяко. Также на встрече с жителями Лучегорска Врио губернатора Приморья заявил, что в поселке будет достроено здание спортивного комплекса, строительство которого велось более 10 лет назад. Его достройку планируют начать уже во второй половине 2019 года, после проведения всех необходимых проектно-изыскательских работ.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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