Полиция уничтожила свыше 20 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота в Михайловском районе Приморья

Комиссия по контролю за состоянием учёта, хранения и уничтожения вещественных доказательств в виде наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, изъятых у подозреваемых в совершении преступлений, уничтожила наркосодержащие вещества растительного происхождения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Михайловскому району, общая масса уничтоженных наркотических средств превысила 20 килограммов. Это наркотики и психотропные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

В состав комиссии входят сотрудники отдела МВД России по Михайловскому району, представители администрации муниципалитета и районной больницы.

Сжигание вещественных доказательств по уголовным и административным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является обязательной процедурой, предусмотренной законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]