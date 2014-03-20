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Полиция уничтожила свыше 20 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота в Михайловском районе Приморья

Полиция уничтожила свыше 20 кг наркотиков, изъятых из незаконного оборота в Михайловском районе Приморья

Комиссия по контролю за состоянием учёта, хранения и уничтожения вещественных доказательств в виде наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, изъятых у подозреваемых в совершении преступлений, уничтожила наркосодержащие вещества растительного происхождения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Михайловскому району, общая масса уничтоженных наркотических средств превысила 20 килограммов. Это наркотики и психотропные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.

В состав комиссии входят сотрудники отдела МВД России по Михайловскому району, представители администрации муниципалитета и районной больницы.

Сжигание вещественных доказательств по уголовным и административным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является обязательной процедурой, предусмотренной законодательством. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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