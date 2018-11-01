Программа «Прямой разговор» с Олегом Кожемяко: Встреча с активными зрителями
Новый выпуск программы «Прямой разговор»! Как привлечь на работу в глубинку молодых врачей, учителей, агрономов и дать импульс развитию приморских сел? Как решить проблемы льготной ипотеки, поддержки врачей и медсестер, а также высоких цен на продукты? Эти и другие непростые вопросы обсудили врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и самые активные зрители программы «Прямой разговор».
В течение почти полутора часов Олег Кожемяко ответил на десятки вопросов приморцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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