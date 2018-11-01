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Программа «Прямой разговор» с Олегом Кожемяко: Встреча с активными зрителями

Новый выпуск программы «Прямой разговор»! Как привлечь на работу в глубинку молодых врачей, учителей, агрономов и дать импульс развитию приморских сел? Как решить проблемы льготной ипотеки, поддержки врачей и медсестер, а также высоких цен на продукты? Эти и другие непростые вопросы обсудили врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко и самые активные зрители программы «Прямой разговор».

В течение почти полутора часов Олег Кожемяко ответил на десятки вопросов приморцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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