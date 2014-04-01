Прокуратура Приморья выявила нарушения прав осужденных в исправительной колонии
Заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук посетил с проверкой исправительную колонию № 39 ГУФСИН России по Приморскому краю), расположенную в с. Чкаловское Спасского района Приморского края.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края, предметом проверки явилось соблюдение режимных требований в учреждении, законности применения к осужденным мер поощрения и дисциплинарного воздействия, качества оказания им медицинской помощи. Проверено материально-бытовое и санитарно-техническое оснащение колонии. Кроме того, проведен личный прием осужденных.
Установлено, что в деятельности администрации ФКУ ИК-39 имеют место нарушения при организации режима и воспитательной работы с осужденными, при материально-бытовом обеспечении осужденных, недостатки в оперативной работе. Также выявлены отдельные нарушения требований трудового законодательства, связанные с привлечением осужденных к работе без оплаты труда, и санитарно-эпидемиологических норм, выразившихся в том числе в перебоях центрального водоснабжения колонии.
По результатам проверки начальнику ГУФСИН России по Приморскому краю внесено представление об устранении нарушений закона, возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ.
Результаты рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений закона находятся на контроле в прокуратуре края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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