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Предприниматель из Артема продавал мясо без документов и с истекшим сроком годности

Предприниматель из Артема продавал мясо без документов и с истекшим сроком годности

Фото: ТСН

Индивидуальному предпринимателю из Артема назначен административный штраф за реализацию мясной продукции без документов, маркировки и частично с истекшими сроками годности. Продукция подлежит утилизации или уничтожению. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановую проверку на соблюдение требований ветеринарного законодательства в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговлю в городе Артеме, выявлено нарушение им ветеринарного законодательства РФ.

Так, в морозильных ларях одного из продуктовых магазинов Артема хранилось и реализовывалось: 117,874 кг замороженного мяса (свинина, говядина) в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов и маркировки производителя, без указания даты выработки и окончания срока годности. Также проверяющими было обнаружено 9,250 кг замороженного мяса курицы с истекшими сроками годности.

По факту хранения и реализации мясной продукции с нарушением ветеринарного законодательства в отношении владельца магазина возбуждено административное производство, предпринимателю назначен штраф. Опасная мясная продукция будет уничтожена либо утилизирована.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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