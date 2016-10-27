Ремонт дорог в 2018 году проведен во всех муниципалитетах Приморья
В Приморском крае завершается сезон дорожного ремонта. В течение года работы прошли на территории всех городов и районов региона.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в рамках содержания дорог на трассе Артем–Находка отремонтировано 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Сотрудники "Примавтодора" выполнили норматив на 268%.
Ямочный ремонт проведен на дорогах Шкотово–Партизанск и Раздольное–Хасан. Кроме того, специалисты отремонтировали автомобильные дороги Веденка–Соловьевка, Сухановка–Андреевка и Хабаровск–Владивосток–Светлогорье. На 36-м километре дороги Артем–Находка–порт Восточный в Шкотово расширено дорожное полотно, что привело к снижению пробок на этом участке.
В рамках аварийно-восстановительных работ в Лазовском районе выполнен ремонт аварийного участка дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, где на 91-м километре образовался размыв дорожного полотна. Продолжается ремонт размыва дороги в Преображение.
В рамках устранения колейности в этом году был проведен ремонт подъезда к бухтам Муравьиная и Лазурная, к аэропорту Владивостока, в районе поселка Ольга, на дорогах Спасск–Варфоломеевка, Уссурийск–Пограничный–Госграница и других общей длиной 10 километров.
На 18,5 километрах дорог Шкотово–Партизанск, Осиновка–Рудная Пристань и других был нанесен поверхностный слой износа, который продлевает срок службы дорожного полотна.
Большое внимание было уделено ремонту муниципальных дорог. В 2018 году в краевом бюджете было заложено около 700 миллионов рублей на субсидии муниципалитетам. К ремонту по «муниципальной программе» активно привлекали АО «Примавтодор», обладающий сетью филиалов по всему краю. Так, работы были выполнены в Арсеньевском, Владивостокском, Лазовском, Партизанском городских округах, Михайловском муниципальном районе и других населенных пунктах края.
Продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог к ТОР «Михайловский», восстановительные работы на автомобильных дорогах и искусственных дорожных сооружениях, разрушенных в результате прохождения ливневых дождей над территорией Приморского края в 2016-2017 годах.
В настоящее время проводятся торги по ремонту 74 километров автомобильных дорог на сумму 665,4 миллиона рублей с выполнением работ в 2019 году. Планируется увеличение суммы денежных средств на ремонт дорог в бюджете будущего года.
Напомним, по поручению врио губернатора Олега Кожемяко ремонтные работы в крае продолжались до наступления минусовых температур. Особое внимание было уделено дорогам в Михайловском районе, где отремонтирован участок Абрамовка–Павловка, дорога в селе Первомайское, завершается ремонт участка Михайловка–Дальнее. Также в Арсеньеве был заасфальтирован подъезд к горнолыжной базе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.08.2018 В Шкотово расширили дорогу на Находку
-
06.08.2018 В Приморье расширят дорогу в районе автостанции Шкотово
-
17.07.2018 В районе Шкотово расширяют дорогу
-
06.06.2017 Ямочный ремонт дорог ведется в Фокино и Ливадии
-
31.05.2017 «Примавтодор» ремонтирует дороги Надеждинского и Хасанского районов
-
27.10.2016 Более 15 единиц техники используют для ремонта дороги Шкотово - Партизанск
Добавить комментарий