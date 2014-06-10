Приморец из-за долгов лишился автомобиля премиум-класса

В отделе судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина Г. задолженности в пользу АО «Арсеньевэлектросервис» в размере 1 500 000 рублей.

Должник продолжительное время игнорировал требование судебного пристава – исполнить решение суда, выплатить задолженность. В ходе исполнительного производства была проведена проверка материального и имущественного положения должника, в результате которой выяснилось, что гражданину Г. принадлежит автомобиль премиум-класса марки «Lexus». Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте данного автомобиля. Предварительная оценка арестованного транспортного средства составляет миллион рублей. На данный момент автомобиль помещен на стоянку взыскателя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Отметим, что если должник не погасит задолженность в полном объеме в течение 10 дней, арестованное имущество будете передано на реализацию в счет погашения долга.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]