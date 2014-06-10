Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:05
  0

Приморец из-за долгов лишился автомобиля премиум-класса

Приморец из-за долгов лишился автомобиля премиум-класса

Фото: ТАСС

В отделе судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина Г. задолженности в пользу АО «Арсеньевэлектросервис» в размере 1 500 000 рублей.

Должник продолжительное время игнорировал требование судебного пристава – исполнить решение суда, выплатить задолженность. В ходе исполнительного производства была проведена проверка материального и имущественного положения должника, в результате которой выяснилось, что гражданину Г. принадлежит автомобиль премиум-класса марки «Lexus». Судебный пристав-исполнитель  вынес постановление об аресте данного автомобиля. Предварительная оценка арестованного транспортного средства составляет миллион рублей. На данный момент автомобиль помещен на стоянку взыскателя, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов.

Отметим, что если должник не погасит задолженность в полном объеме в течение 10 дней, арестованное имущество будете передано на реализацию в счет погашения долга.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря