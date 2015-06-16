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Пожарный пост появился в приморском селе Новокачалинск

Пожарный пост появился в приморском селе Новокачалинск

Фото: Администрация Приморского края

Новый пожарный пост открылся в селе Новокачалинск Ханкайского района в пятницу, 14 декабря, по поручению врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. Ранее с такой просьбой к нему обратились местные жители.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, данный пост позволит обеспечить оперативное реагирование сил и средств противопожарной службы края на пожары и чрезвычайные происшествия. Пожарные будут «прикрывать» шесть населенных пунктов, в которых проживают более 3 тысяч человек.  

На вооружение пожарного поста поставлена пожарная автоцистерна тяжелого типа на базе автомобиля КАМАЗ АЦ-9-40 – полноприводный трехмостовый автомобиль, способный доставить пожарное отделение и 9 тонн огнетушащего вещества к месту пожара в любых дорожных условиях и при любой неблагоприятной погоде.

«Не менее существенное значение имеет применение такой техники и при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокая проходимость, наличие аварийно-спасательного вооружения обеспечивает возможность спасения людей в зонах стихийных бедствий и при дорожно-транспортных происшествиях», – сообщил директор краевого учреждения Юрий Журавель.

Здание для обустройства пожарного депо безвозмездно предоставил местный предприниматель и крупный сельхозпроизводитель Ханкайского района.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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