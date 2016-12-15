В воскресенье в Приморье воздух прогреется до +4°С

Сегодня, 14 декабря, атмосферное давление над Приморьем будет расти. Снег прекратится. За фронтом распространится очередная порция холода и значения максимальных и минимальных температур понизятся.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", завтра днём ядро антициклона с континента сместится на Японское море. Ветер поменяет своё направление на южное, на край станет поступать тёплая воздушная масса. Начнётся потепление и зима отступит. Днём на большей территории будут преобладать слабо отрицательные температуры воздуха, 0…−5 °С, на северо-востоке до −12 °С. Осадков не ожидается.

В воскресенье потепление продолжится. Ночью 0…−13 °С, в горных районах до −20 °С. Днём на большей территории Приморья ожидаются оттепели до +4 °С, только на севере края останутся слабо отрицательные температуры.

Во Владивостоке сегодня в краевой столице погода с переменной облачностью, осадков не ожидается. День будет немного прохладней, чем вчера. Ближайшая ночь останется морозной, −11…−13 °С. В субботу днём в городе потеплеет, −2…−4 °С. В воскресенье будет ещё теплее. Ночью небольшой мороз, −3…−5 °С, днём оттепель, 0…+2 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]