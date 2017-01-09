Кинематографичное ДТП произошло на трассе в Приморье

ДТП произошло на объездной трассе, на повороте перед Надеждинском. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, очевидцы считают, что эта авария воссоздала сцену из известного фильма «Пункт назначения».

Большегруз слишком круто вошел в поворот, у него порвались стропы, держащие груз, и огромные трубы посыпались на трассу. В ДТП, по счастливой случайности, никто не пострадал.

Видео - dps_vl.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]