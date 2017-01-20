Следующая неделя в Приморье начнется с похолодания

После довольно тёплых выходных в начале следующей рабочей недели в Приморском крае потепление приостановится.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", над краем будут смещаться малоактивные атмосферные фронты, которые вызовут местами небольшой снег. За ними на Приморье вторгнется более холодная воздушная масса. Зима снова вступит в свои права. Минимальные температуры воздуха понизятся до −5…−16 °C, на севере до −26 °C. Максимальные температуры составят −1…−6 °C, на севере до −14 °C.

Но похолодание будет не долгим. Ветер поменяет направление на южное, и начнётся повышение температурного фона.

Во Владивостоке в начале рабочей недели начнёт холодать. Минимальные температуры понизятся до −5…−7 °C, максимальные до −1…−3 °C. Во вторник ещё на 2–3 прохладней. Существенных осадков не ожидается. В середине недели снова потеплеет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]