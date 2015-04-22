Предновогодний торговый фестиваль пройдет в Приморье
Жители края смогут приобрести свежую фермерскую продукцию к новогоднему столу на торговом фестивале. Ярмарка развернется возле здания администрации Приморья в грядущие выходные – 15 и 16 декабря.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на предновогоднем торговом фестивале свою продукцию представят местные производители, владельцы частных фермерских подворий.
«Жители и гости края смогут купить к празднику свежее мясо и рыбу, морепродукты и консервы. Также в продаже будут мед и продукты пчеловодства, дикоросы, ягоды, молочные продукты и сыры, овощи и фрукты, а также колбасные и хлебобулочные изделия, яйцо, крупы и многое другое», – отметили в ведомстве.
Кроме того, здесь можно будет приобрести новогоднюю сувенирную продукцию.
Ярмарка будет работать два дня, с 15 по 16 декабря, с 10.00 до 17.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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