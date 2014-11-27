Житель Приморья привлечен к ответственности за оскорбление участника судебного процесса

Прокуратурой Хасанского района проведена проверка по заявлению лица, являвшегося законным представителем потерпевшей по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности личности. Неосторожное слово в адрес женщины в ненужном месте обошлось ему в 2500 рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края, находясь в здании Хасанского районного суда в перерыве между судебными заседаниями по данному уголовному делу, друг подсудимого, житель поселка Славянка, публично, присутствии третьих лиц, высказывал оскорбления в адрес матери потерпевшей.

Нарушитель тем самым совершил действия, противоречащие установленным правилам поведения и требованиям морали, унизив честь и достоинство законного представителя несовершеннолетней потерпевшей.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

По итогам его судебного рассмотрения мужчина подвергнут административному штрафу в размере 2,5 тыс. рублей.

Постановление суда вступило в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]