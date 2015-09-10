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«Дальневосточная перспектива»: Успешное сотрудничество власти и бизнеса в ДВФО

Программа «Дальневосточная перспектива» — совместный проект телеканала «Восток 24» и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Очередной выпуск посвящен вопросам трудоустройства. Вы узнаете, каким образом АРКЧ ДВ помогает обеспечить предприятия федерального округа востребованными кадрами, а также об успешных историях сотрудничества власти и бизнеса в этой области.

 

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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