«Дальневосточная перспектива»: Успешное сотрудничество власти и бизнеса в ДВФО

- поддерживаю. Это решение несет одни "плюсы" Владивостоку и Приморью: будет больше гостей, больше денег, больше столичного "драйва"

- скорей поддерживаю, есть "минусы", но "плюсов" в этом решении больше

-скорей не поддерживаю, "минусов" будет больше, чем "плюсов"

- не поддерживаю, понаедут несколько тысяч чиновников со своими домачадцами, пробки вырастут,цены поднимутся и на этом все закончится