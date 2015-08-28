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Поликлиника готовится к открытию в Лесозаводске

Поликлиника готовится к открытию в Лесозаводске

Фото: Хабар 24

Поликлиника для взрослых в Лесозаводске капитально преобразилась и готовится принять пациентов. Средства на ремонт клиники – более одного миллиона рублей – были выделены из бюджета Приморского края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в поликлинике заменены оконные и дверные проемы на новые пластиковые, половое покрытие во всем здании, в соответствии с ГОСТами и СанПИНом выполнена перепланировка кабинетов участковых терапевтов.

Поликлиника не только заметно преобразилась, но и реализовала проект «Доступная среда», который призван помочь людям с ограниченными возможностями.

«Согласно требованиям, одно рабочее место должно занимать не менее 8 квадратных метров – мы в эти требования уложились. Также благодаря ремонту мы смогли достаточно расширить дверные проемы в кабинеты и санитарные комнаты для маломобильных граждан», – сообщил главный врач.

Еще один проект, реализуемый в поликлинике Лесозаводска – «Бережливая поликлиника». Старая регистратура ушла в историю, сейчас здесь создана ресепшн-зона с прямым контактом с пациентом.

«В ходе ремонта мы предусмотрели создание двух открытых регистратур. Первая – для лиц, которые впервые обращаются по заболеваемости. Вторая – для тех, кому требуется неотложная помощь. В связи с этим и планировка – расположение кабинетов сейчас такое, чтобы минимизировать передвижение больных пациентов по зданию медучреждения», – подчеркнул Дмитрий Лепилин.

В отдельное помещение вынесено и картохранилище. Следующий этап – это увеличение количества автоматизированных рабочих мест, которые позволят врачам выполнять работы оперативно и своевременно.

Отметим, что в этом году Лесозаводская городская больница, структурным подразделением которой и является поликлиника, пополнилась новым санитарным автотранспортом. В распоряжение врачей службы скорой помощи поступили два автомобиля УАЗ. А в минувшую среду врио губернатора Олег Кожемяко вручил главному врачу сертификат на сумму 20,5 миллионов рублей на приобретение маммографа и флюорографа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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