Анонс на 16 декабря
16 декабря — выборы губернатора Приморского края.
16 декабря с 10.00 до 17.00 возле здания Администрации Приморья будет работать предновогодняя продовольственная ярмарка.
16 декабря в г. Владивостоке - Открытый чемпионат и первенство г. Владивостока по танцевальному спорту.
16 декабря в г. Уссурийске, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по ушу, дисциплины тайдзицюань и кунгфу. Начало в 10.00, открытие в 13.00.
16 декабря в г. Москва - матч БК ЦСКА-2 Москва - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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