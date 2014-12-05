Анонс на 15 декабря

15 декабря во Владивостоке в 11.00 в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25) откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Рукодельные чудеса». На выставке будут представлены творческие работы на новогоднюю тематику от 28 мастеров Приморского края. Вход свободный.

15 декабря во Владивостоке с 10.00 до 17.00 на центральной площади, возле здания администрации Приморья, будет проходить торговый фестиваль-ярмарка.

15 декабря г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Первенство г. Владивостока по джиу-джитсу, посвященное празднованию Нового года. Начало в 11.00.

15 декабря г. Владивосток, спортзал СОШ №82 (ул. Адмирала Горшкова, 26). Фестиваль «Ёлка в кроссовках» по спортивной и фитнес-аэробике, спортсмены 3-14 лет. Начало в 09.30.

15 декабря г. Владивосток, с/к «Чемпион-1» (ул. Гоголя, 41. ВГУЭС). Первенство г. Владивостока по киокусинкай «Юные надежды».

15-16 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Краевой фестиваль «Готов к труду и обороне» среди молодежи допризывного возраста Приморского края. Открытие 15 декабря в 12.00.

15-16 декабря г. Владивосток, легкоатлетический манеж стадиона «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Первенство Приморского края по легкой атлетике в помещении. Начало в 15 декабря в 15.00.

15-16 декабря г. Владивосток, спортзалы команд-участниц. Турнир г. Владивостока по волейболу среди обучающихся общеобразовательных муниципальных учреждений города.

15-16 декабря г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Спарта» Нижний Новгород. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд. Начало в 17.00.

15 декабря — Международный день чая.

15 декабря — День риэлтора в России.

15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]