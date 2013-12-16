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Анонс на 17 декабря

17 декабря с 10.00 до 17.00 – последний день приёма заявок на соискание денежных грантов от администрации Владивостока. Заявки принимаются по адресу: улица Ильичёва, 15, каб. 15 и 38.

С 17 по 21 декабря в г. Владивостоке, спортзалы команд-участниц - турнир г. Владивостока по волейболу среди обучающихся общеобразовательных муниципальных учреждений города.

17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.

17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

17 декабря - Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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