Анонс на 17 декабря
17 декабря с 10.00 до 17.00 – последний день приёма заявок на соискание денежных грантов от администрации Владивостока. Заявки принимаются по адресу: улица Ильичёва, 15, каб. 15 и 38.
С 17 по 21 декабря в г. Владивостоке, спортзалы команд-участниц - турнир г. Владивостока по волейболу среди обучающихся общеобразовательных муниципальных учреждений города.
17 декабря - День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России.
17 декабря - День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.
17 декабря - Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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