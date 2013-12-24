Двое вооруженных преступников ограбили букмекерскую контору во Владивостоке
Оперативники продолжают поиски двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение в пригороде. Преступники в масках забрали деньги из кассы коммерческой организации и скрылись.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в ночное время на улице Лермонтова, где в помещение букмекерской конторы ворвались двое преступников, скрывавшие лица медицинскими масками.
Угрожая работнику заведения пистолетами, разбойники забрали из кассы более 20 тысяч рублей и скрылись, а потерпевший сообщил о нападении в полицию.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Поиски подозреваемых в нападении продолжаются.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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