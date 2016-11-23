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Прогоз погоды на выходные для любителей зимней рыбалки

Прогоз погоды на выходные для любителей зимней рыбалки

 В связи с установлением в бухтах Амурского и Уссурийского заливов припайного льда рыбакам рекомендовано не удаляться далеко от берега! - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру".

Прогоз погоды на выходные для любителей зимней рыбалки:

Уссурийский залив - без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Волнение умеренное. Температура воздуха ночью −10…−15 °С, днём 0…−5 °С. Атмосферное давление будет расти.

Амурский залив - без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Волнение умеренное. Температура воздуха ночью −10…−15 °С, днём 0…−5 °С. Атмосферное давление будет расти.

Залив Посьета - без осадков. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Припайный лёд. Температура воздуха ночью −10…−15 °С, днём 0…−5 °С. Атмосферное давление будет расти.

Ориентировочный прогноз на 16–17 декабря:

Без осадков. Ветер 16 декабря южный, юго-западный, 17 декабря северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −3…−8 °С, днём +2…−3 °С.

Читать далее: https://primpogoda.ru/news/pogoda/progoz_pogody_na_vyhodnye_dlya_lyubitelej_zimnej_rybalki
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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