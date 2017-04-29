«Азия за неделю»: Экономические отношения США и Китая, китайский бизнесфорум и спасение редких птиц
«Азия за неделю»: Экономические отношения США и Китая, китайский бизнесфорум и спасение редких птиц.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.03.2018 Счастливый китайский Новый год
-
12.02.2018 Программа «Азия за неделю»: Китайский Новый год, гонки на озере и ледяной кипяток
-
20.11.2017 «Азия за неделю»: Российско-китайский картофель, ярмарка культуры и искусства, город научной фантастики и пекинская опера в Санкт-Петербурге
-
25.09.2017 «Азия за неделю»: первый российско-китайский университет, культурный фестиваль стран БРИКС и новые экспонаты мемориального музея Суйфэньхэ
-
22.05.2017 «Азия за неделю»: Итоги форума «Один пояс, один путь» — культура, искусство и экономические связи
-
29.04.2017 "Азия за неделю": новый китайский авианосец и космические амбиции Поднебесной
Добавить комментарий