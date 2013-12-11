В Приморье наградили лучших спортсменов года

Итоги спортивного сезона 2018 года подвели в администрации Приморья в пятницу, 14 декабря. Награды спортсменам вручил врио губернатора края Олег Кожемяко.

Как сообщили в администрации края, спортсменом и тренером года стали кикбоксер Александр Захаров и его наставник Андрей Подоплелов. Также им были присвоены звания заслуженный мастер спорта РФ и заслуженный тренер РФ. Также в числе лучших спортсменов года - гребцы Иван Штыль, Дмитрий Адаев и Игорь Бульбатенко, спидвеист Артем Лагута и Игорь Столяров, самбист Евгений Еремин и Алексей Писаренко, пауэрлифтер Ангелина Еловикова и Костас Телидис, ушуистка Татьяна Шурмистрова и Николай Паничкин. А также кудоисты Гегам Манавазян, Константин Караульных, Игорь Пермин, Андрей Черных, Александра Савичева, Андрей Гришин, их тренеры Юрий Бородий и Владимир Резепкин.

За активное участие в спортивной жизни края Почетной грамотой губернатора Приморского края наградили Галину Нестеренко. Благодарности Губернатора удостоились Иван Цурик, Виктор Белоусов, Сергей Клигер, Светлана Панасенко, Евгений Бондарь и Сергей Ким. Лидия Баранова была награждена специальным подарком.

Кроме того, в честь 20-летия со дня образования гребли на лодках «Дракон» наградили предприятия, вузы и СМИ, участвующие в развитии и популяризации этого вида спорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]