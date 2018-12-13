Автобойня, устроенная женщиной, получила неожиданное продолжение в соцсетях

В ночь на 13 декабря в селе Михайловка был эафиксироdан акт автовандализма, сообщают "Вести:Приморье".

Как передает инстаграм-паблик mark2_che неизвестная женщина разбила стекла семи автомобилей, которые были припаркованы в одном из дворов.

"Сегодня ночью 13.12.18г в с. Михайловка были совершенны преступления неизвестной женщиной. Разбила все стекла в автомобилях во дворах. Мы стали одними из жертв этого преступления. Полицией зафиксировано более 7 обращений о пострадавших автомобилях. Наш автомобиль был разбит около 2ч ночи по словам соседей о том что слышали шум бьющегося стекла.

Был украден паспорт автовладельца. Шапка военная-зимняя уставная и мелочь из машины.", - сообщила одна из пострадавших.

Не исключено, что и другие автовладельцы пострадали от действий этой женщины. Соответствующие заявления в полицию уже поданы.

Интересно, что в комментариях к посту многочисленных подписчиков едва ли не больше самого факта автопогрома, привлекло то обстоятельство, что автовладелец оставил в автомобили самый важный документ. свой гражданский паспорт. Каких только издевательских и насмешливых эпитетов от своих братьев по руля не наслушался незадачливый автопострадавший.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]