Веником и лрпатой отилчя от грабителей персонал ресторана во Владивостоке

Попытка ограбления одного из ресторанов китайской кухни закончилась для налетчиков полным провалом. Граждане КНР не испугались преступников в масках и оказали им активное сопротивление, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Судя по видео с камер наблюдения, на ресторан напали трое молодых людей в масках, которые попытались силой забрать деньги из кассы.

Работники заведения вооружились лопатами и стали наносить удары грабителям, которые опешили от такого отчаянного сопротивления и убежали с места происшествия.

Сотрудники полиции продолжают поиски подозреваемых. По факту случившегося проводится проверка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]