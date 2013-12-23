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Синоптики назвали точное время снега во Владивостоке

Синоптики назвали точное время снега во Владивостоке

Синоптики Гидрометцентра России опубликовали «снежный» прогноз для столицы Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на PRIMPRESS.

По информации специалистов, снежные осадки во Владивостоке стоит ждать уже в предстоящий понедельник, 17 декабря.

Снег будет небольшим. И метеорологи даже назвали точное время начала осадков: их стоит ждать около 13.00.

По данным синоптиков, дневная температура воздуха во Владивостоке в понедельник будет на уровне 4-5 градусов мороза.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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