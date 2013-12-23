Синоптики назвали точное время снега во Владивостоке
Синоптики Гидрометцентра России опубликовали «снежный» прогноз для столицы Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на PRIMPRESS.
По информации специалистов, снежные осадки во Владивостоке стоит ждать уже в предстоящий понедельник, 17 декабря.
Снег будет небольшим. И метеорологи даже назвали точное время начала осадков: их стоит ждать около 13.00.
По данным синоптиков, дневная температура воздуха во Владивостоке в понедельник будет на уровне 4-5 градусов мороза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
15.12.2018 После выборов во Владивостоке пойдет снег и отключат воду
-
16.01.2018 Синоптики назвали время начала сильного снегопада во Владивостоке
-
23.12.2013 Ясная погода без осадков ждет Приморье на этой неделе
-
09.08.2018 Синоптики назвали точное время "главного удара" стихии по Владивостоку
-
13.01.2014 Потепление в Приморье на этой неделе возможно только к выходным
-
19.04.2015 Синоптики "отменили" ненастный прогноз
Добавить комментарий