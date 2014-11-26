После выборов во Владивостоке пойдет снег и отключат воду
В понедельник, 17 декабря, во Владивостоке запланированы отключения воды, но зато возможен снег, сообщают "Вести:Приморье".
Снежные осадки во Владивостоке стоит ждать уже в понедельник, 17 декабря. Метеорологи даже назвали точное время начала осадков: их стоит ждать около 13.00.
Холодное водоснабжение с 09:00 до 20:00 часов 17 декабря будут отключены по адресам: Кольцевая, 38-50. Светлая. Суворовская. Чичерина, 31-35, 48-54.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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