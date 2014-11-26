Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Вчера, 22:31
  1

После выборов во Владивостоке пойдет снег и отключат воду

После выборов во Владивостоке пойдет снег и отключат воду

В понедельник, 17 декабря, во Владивостоке запланированы отключения воды, но зато возможен снег, сообщают "Вести:Приморье".

Снежные осадки во Владивостоке стоит ждать уже в понедельник, 17 декабря. Метеорологи даже назвали точное время начала осадков: их стоит ждать около 13.00.

Холодное водоснабжение с 09:00 до 20:00 часов 17 декабря будут отключены по адресам: Кольцевая, 38-50. Светлая. Суворовская. Чичерина, 31-35, 48-54.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря