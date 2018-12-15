Более 1300 избирательных участков открылись в Приморье
1352 участка открылись в Приморском крае для голосования на повторных выборах Губернатора региона. Об этом сообщила на пресс-брифинге член Избирательной комиссии Приморья Татьяна Заболотная в воскресенье, 16 декабря.
По ее словам, общее количество избирательных участков вместе с судовыми, составляет 1 569, число членов участковых избирательных комиссий превышает 10 тысяч человек.
«Уже завершилось досрочное голосование на 217 судах военного и гражданского флота, где проголосовали почти 7 тысяч человек», – добавила она.
Помимо этого, досрочно проголосовали более 2,5 тысяч человек на 59 участках в труднодоступных районах Приморья. Всего же в крае досрочно проголосовало 9,5 тысяч человек, что составило 0,65% от общей численности избирателей региона. Общее количество избирателей – 1 456 292 человека.
Татьяна Заболотная отметила, что кроме выборов Губернатора, в воскресенье, 16 декабря, в Партизанском, Тернейском и Чугуевском районах проходит голосование в органы местного самоуправления.
Представитель крайизбиркома напомнила, что голосование проходит с 8.00 до 20.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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