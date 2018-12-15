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Овощебаза на Калинина горит во Владивостоке (видео)

Овощебаза на Калинина горит во Владивостоке (видео)

Сегодня, 16 декабря, утром на Чуркине загорелась оптовая продовольственная база. На месте работают пожарные, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Пожар возник в одном из строений на Калинина, 2, возле остановки «Мельзавод». По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление – столбы дыма видно из других районов города.

Участок дороги перекрыт полицейскими автомобилями и пожарными машинами.

 

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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