Овощебаза на Калинина горит во Владивостоке (видео)
Сегодня, 16 декабря, утром на Чуркине загорелась оптовая продовольственная база. На месте работают пожарные, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
Пожар возник в одном из строений на Калинина, 2, возле остановки «Мельзавод». По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление – столбы дыма видно из других районов города.
Участок дороги перекрыт полицейскими автомобилями и пожарными машинами.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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