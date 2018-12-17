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Главная интрига: удержит ли Кожемяко рубеж в 60%

Главная интрига: удержит ли Кожемяко рубеж в 60%

После подсчета более 90% голосов избирателей на выборах губернатора Приморья не остается сомнений в победе врио губернатора края Олега Кожемяко. Согласно последним данным с сайта ЦИК РФ, подсчитано 93% поданных голосов, у Кожемяко - 61,1%. Главная интрига подсчета: сохранит ли победитель за собой процентный уровень 60+?.

На втором месте Андрей Андрейченко (ЛДПР) - 25,69%, Алексей Тимченко (Партия РОСТА) - 5,27%, Роза Чемерис (За женщин России) - 3,85%.
Явка избирателей составила более 40%.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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