В жилом комплексе «Надеждинское Полесье» приморцы получили долгожданные ключи от квартир. К концу этого года резидент Свободного порта Владивосток компания «Зима Южная» досрочно завершила строительство первого квартала нового микрорайона.

«Надеждинское Полесье» растет прямо на глазах, а ведь еще пару лет назад стройку развернули посреди чистого поля. Теперь здесь полностью построены четыре дома, два из которых уже заселили жильцы. Счастливый день наступил и для новоселов следующих двух домов.! Ключи от долгожданных квартир им вручает генеральный директор компании «Зима Южная».

Алексей Бойко, генеральный директор компании «Зима Южная»: «Очень радостно, мы объединили четыре дома в квартал. Сделали благоустройство, детские и спортивные площадки. Мы собой довольны и приступаем к следующему этапу осуществления проекта».

«Под ключ» жилой комплекс «Надеждинское Полесье» планируют сдать в 2019 году. Это девять домов с развитой инфраструктурой: магазинами, дорогами, автобусными маршрутами, муниципальным детским садом, который откроется на первом этаже одного из зданий. А для активного отдыха уже построен детский городок с каруселями, спортивной площадкой и тренажерами.

Светлана Василенко, жительницы микрорайона «Надеждинское Полесье»: «Я думаю, к тому времени, как ребенок пойдет в детский сад, он будет уже построен, мы очень рады!»

Жилой комплекс «Надеждинском полесье» находится в 30-ти минутах езды от краевой столицы. По мнению приморцев, она остается самым выгодным предложением на рынке Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]