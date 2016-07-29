Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:55
  0

Дорожники приступили к ремонту аварийного моста в Шкотовском районе

Дорожники приступили к ремонту аварийного моста в Шкотовском районе

Фото: Администрация Приморского края

Специалисты ООО ДЭС «Надеждинское» приступили к выполнению аварийно-восстановительных работ на мосту через реку Шкотовка, ведущем к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, мост через реку Шкотовка на автомобильной дороге Шкотово–Партизанск был поврежден в результате подмыва и обрушения части ригеля русловой опоры во время ливневых дождей, прошедших в Приморье в августе-сентябре этого года. После проведения тщательного обследования, подтвердившего высокую вероятность обрушения конструкции при превышении нагрузки, а также во избежание аварийной ситуации и возможных жертв движение по мосту было прекращено, установлены ограждения и соответствующие знаки.

"Сейчас специалисты уже приступили к ремонту. Чтобы восстановить проезд по мосту как можно скорее, дорожники будут работать и в зимний период", – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Сотрудники ООО ДЭС «Надеждинское» проведут восстановление несущей способности опоры моста, восстановят и усилят ригели, выборочно заменят плиты проезжей части. Для соблюдения нормативных требований бетонные работы будут производиться в «тепляках».

Во время проведения работ движение транспортных средств к селам Новороссия и Центральное будет осуществляться по объездному маршруту: со стороны 29-ого километра по автомобильной дороге Шкотово–Партизанск. АО «Примавтодор» дано поручение обеспечить надлежащее содержание дорог на данном объезде.

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря