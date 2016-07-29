Дорожники приступили к ремонту аварийного моста в Шкотовском районе

Специалисты ООО ДЭС «Надеждинское» приступили к выполнению аварийно-восстановительных работ на мосту через реку Шкотовка, ведущем к селам Новороссия и Центральное Шкотовского района.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, мост через реку Шкотовка на автомобильной дороге Шкотово–Партизанск был поврежден в результате подмыва и обрушения части ригеля русловой опоры во время ливневых дождей, прошедших в Приморье в августе-сентябре этого года. После проведения тщательного обследования, подтвердившего высокую вероятность обрушения конструкции при превышении нагрузки, а также во избежание аварийной ситуации и возможных жертв движение по мосту было прекращено, установлены ограждения и соответствующие знаки.

"Сейчас специалисты уже приступили к ремонту. Чтобы восстановить проезд по мосту как можно скорее, дорожники будут работать и в зимний период", – отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья.

Сотрудники ООО ДЭС «Надеждинское» проведут восстановление несущей способности опоры моста, восстановят и усилят ригели, выборочно заменят плиты проезжей части. Для соблюдения нормативных требований бетонные работы будут производиться в «тепляках».

Во время проведения работ движение транспортных средств к селам Новороссия и Центральное будет осуществляться по объездному маршруту: со стороны 29-ого километра по автомобильной дороге Шкотово–Партизанск. АО «Примавтодор» дано поручение обеспечить надлежащее содержание дорог на данном объезде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]