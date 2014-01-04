Во Владивостоке открылся парк приключений для детей и взрослых «Космодрайв». Впервые в Приморье здесь можно в научно-развлекательной форме пройти подготовку космонавта, испытать себя на гравитацию, пообщаться с настоящими покорителями вселенной и отправить послание на разные планеты. Где находятся все эти удивительные вещи?

В этом мире и самые маленькие, и ребята постарше, даже взрослые приморцы не просто разглядывают экспонаты космического наукограда. Они идут по Млечному пути, погружаясь в звездные облака. И знакомятся с достижениями земных ученых, без особой тяжести, как это бывает со сложными предметами, скорее, с удовольствием.

- Очень круто, тут много пространства, можно побегать и познакомиться со всеми!

Здесь встают на космические весы, чтобы понять, насколько ты легок на разных планетах. Узнают, почему астронавты берут с собой тушенку, погружаются в оптические иллюзии. В финале каждый получает обязательный сертификат о прохождении звездной подготовки.

Святослав Батуев, управляющий космического парка «Космодрайв»: «Детям очень интерес но будет узнать что-то новое в игровой форме, взрослым также. И прогуляться по Юпитеру, и отправить свой голос на Марс, посетить виртуальные реальности, международную космическую станцию и многое другое».

Напомним, что «Космодрайв» открыт на втором и третьем этажах торгово-развлекательного комплекса «Седанка Сити». Звезды будут ждать здесь любознательных приморцев до 8 января.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]