Двое жителей Владивостока предстали перед судом за попытку кражи
Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор двум местным жителям, которые осуждены за покушение на кражу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру района.
В марте текущего года фигуранты, действуя согласно разработанной схеме, проникли в помещение одного из филиалов ПАО «МТС» и пытались тайно похитить аккумуляторные батареи на общую сумму 184 тыс. рублей.
Довести свой преступный умысел они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции и охранного агентства.
Признав подсудимых виновными, суд назначил одному из злоумышленников по совокупности приговоров в виде 2 лет 1 месяца принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы, второму фигуранту – 480 часов обязательных работ.
Однако ввиду того, что последний в 2018 году привлечен к уголовной ответственности в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы за совершение преступления, относящегося к категории особо тяжкого, суд окончательно определил наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, следует отметить, что ранее подсудимые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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