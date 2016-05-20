Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:07
  0

Двое жителей Владивостока предстали перед судом за попытку кражи

Двое жителей Владивостока предстали перед судом за попытку кражи

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор двум местным жителям, которые осуждены за покушение на кражу, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру района.

В марте текущего года фигуранты, действуя согласно разработанной схеме, проникли в помещение одного из филиалов ПАО «МТС» и пытались тайно похитить аккумуляторные батареи на общую сумму 184 тыс. рублей.   

Довести свой преступный умысел они не смогли, так как были задержаны сотрудниками полиции и охранного агентства.

Признав подсудимых виновными, суд назначил одному из злоумышленников по совокупности приговоров в виде 2 лет 1 месяца принудительных работ с удержанием в доход государства 10 % заработной платы, второму фигуранту – 480 часов обязательных работ.

Однако ввиду того, что последний в 2018 году привлечен к уголовной ответственности в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы за совершение преступления, относящегося к категории особо тяжкого, суд окончательно определил наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, следует отметить, что ранее подсудимые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕНОСУ СТОЛИЦЫ ДФО ВО ВЛАДИВОСТОК





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря