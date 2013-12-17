Во Владивостоке полицейские изъяли из незаконного оборота более 18 000 литров алкоголя
Сотрудниками УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность двоих граждан, осуществлявших незаконные хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В контейнере, расположенном на территории продуктовой базы, полицейские обнаружили спиртосодержащую продукцию, упакованную в полимерные бутылки. Установлено, что двоим местным жителям 28 и 49 лет удалось наладить реализацию крупных партий алкоголя через сеть Интернет.
Изъято свыше 18 000 литров спиртосодержащей продукции, которая направлена в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.
Следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, предусматривающей ответственность в виде лишение свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа в размере до трех миллионов рублей.
В настоящее время проводится расследование уголовного дела с целью установления всех обстоятельств незаконной деятельности фигурантов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.08.2018 Во Владивостоке полицейские изъяли из незаконного оборота 368 литров алкоголя
-
24.05.2017 В Находке полицейские пресекли продажу непищевой спиртосодержащей продукции
-
25.11.2016 Во Владивостоке из продажи изъято 700 литров алкоголя
-
27.01.2016 В Приморье полицейские изъяли 50 тысяч литров алкоголя
-
05.11.2014 Во Владивостоке полицейские изъяли из незаконного оборота более 150 тысяч литров алкоголя
-
17.12.2013 В Арсеньеве полицейские изъяли из незаконного оборота спиртосодержащую продукцию
Добавить комментарий