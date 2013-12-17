Во Владивостоке полицейские изъяли из незаконного оборота более 18 000 литров алкоголя

Сотрудниками УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность двоих граждан, осуществлявших незаконные хранение, перевозку и розничную продажу спиртосодержащей продукции во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В контейнере, расположенном на территории продуктовой базы, полицейские обнаружили спиртосодержащую продукцию, упакованную в полимерные бутылки. Установлено, что двоим местным жителям 28 и 49 лет удалось наладить реализацию крупных партий алкоголя через сеть Интернет.

Изъято свыше 18 000 литров спиртосодержащей продукции, которая направлена в экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, предусматривающей ответственность в виде лишение свободы на срок до трех лет с выплатой штрафа в размере до трех миллионов рублей.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела с целью установления всех обстоятельств незаконной деятельности фигурантов.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]