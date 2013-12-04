Выход на лед на акватории Владивостока опасен для жизни

Процесс льдообразования продолжается на территории Владивостокского городского округа. Однако лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он ещё слишком тонок и ненадёжен. Сейчас лед способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. В связи с этим жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью.

Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Специалисты управления ГО и ЧС настоятельно рекомендуют горожанам избегать выхода на лед. Родителям следует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов и рассказать об опасности, которую таит в себе непрочный лёд.

Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]