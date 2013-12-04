Выход на лед на акватории Владивостока опасен для жизни
Процесс льдообразования продолжается на территории Владивостокского городского округа. Однако лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он ещё слишком тонок и ненадёжен. Сейчас лед способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. В связи с этим жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью.
Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
- если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:
- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;
- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
- пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;
- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
- за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
- доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);
- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);
- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.
Специалисты управления ГО и ЧС настоятельно рекомендуют горожанам избегать выхода на лед. Родителям следует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов и рассказать об опасности, которую таит в себе непрочный лёд.
Единый телефон пожарных и спасателей: 101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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