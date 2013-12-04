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Выход на лед на акватории Владивостока опасен для жизни

Выход на лед на акватории Владивостока опасен для жизни

Процесс льдообразования продолжается на территории Владивостокского городского округа. Однако лед кажется прочным только на первый взгляд, в действительности он ещё слишком тонок и ненадёжен. Сейчас лед способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. В связи с этим жителей и гостей Владивостока предупреждают: выход на лёд категорически запрещен и опасен для жизни, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Несмотря на то, что сезон подлёдного лова еще не наступил, рыбаки уже выходят на неокрепший лёд в северной части Амурского залива, пренебрегая собственной безопасностью.

Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет вас под лёд;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:

- вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за другом;

- нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Специалисты управления ГО и ЧС настоятельно рекомендуют горожанам избегать выхода на лед. Родителям следует уделить особое внимание детям: не разрешать им гулять вблизи водоемов и рассказать об опасности, которую таит в себе непрочный лёд.

Единый телефон пожарных и спасателей: 101.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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