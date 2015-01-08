На трассе Хабаровск—Владивосток на «зебре» произошло смертельное ДТП с участием пешехода
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства гибели пешехода в Приморском крае, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о наезде на пешехода в районе 671 км федеральной трассы Хабаровск—Владивосток. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, бригада скорой помощи.
Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Тойота Хайс Региус двигался по автодороге со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. Наезд на 52-летнего мужчину произошел в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.
Стаж вождения водителя автомобиля марки Тойота составляет 3 года, в 2018 году к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения он не привлекался.
Автоавария произошла в темное время суток, на участке проезжей части с мокрым асфальтовым покрытием. По факту происшествия со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Назначено проведение ряда исследований.
По данным Госавтоинспекции, за прошедшие выходные дни на территории региона зарегистрировано 128 автоаварий: 112 - с материальным ущербом, 16 – с пострадавшими. 1 человек погиб, 26 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе 2 несовершеннолетних. Повреждено 210 транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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