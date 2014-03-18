Три человека погибли на пожаре в жилом доме во Владивостоке
Утром 17 декабря, в 05.19, на пульт пожарной охраны Владивостока поступило сообщение о возгорании в квартире жилого дома на улице Гамарника.
Огнеборцы прибыли на место происшествия и приступили к тушению. В связи с задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. Разведка показала, что в жилом помещении горит диван.
На месте пожара были обнаружены три человека без признаков жизни.
В 6.30 огонь был полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 2 кв. м. На тушении работали 6 человек личного состава и 3 единицы техники.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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