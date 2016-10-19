Приморские коммунальщики контролируют качество отопления
Специалисты проверяют качество тепла, подаваемого в жилые дома и на социально значимые объекты Приморского края.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, комиссии, состоящие из представителей ведомства, муниципалитетов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций выезжают по тем адресам, откуда поступают жалобы на низкую температуру. Так, в последние дни комиссии работали во Владивостоке, Большом Камне, Октябрьском районе.
По ряду адресов были выявлены нарушения в регулировку центральных тепловых пунктов, которые устранили аварийные бригады.
Отметим, топливо на котельные Приморья отгружается согласно графикам, резервные источники электроснабжения на котельных находятся в полной готовности.
В государственной жилищной инспекции Приморья открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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