Во Владивостоке вынесен приговор членам банды разбойников

Приморским краевым судом вынесен приговор группе лиц, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 162 УК РФ (разбой) и др. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Судом установлено, что в начале июня 2016 года житель краевого центра совместно со своим знакомым создали банду для совершения нападений на граждан с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с целью хищения денежных средств и иного имущества. Всего ими совершено три разбойных нападения на лиц, проживающих на территории Уссурийского городского округа.

К участию в некоторых преступлениях они привлекли двух своих знакомых.

Руководитель банды подыскивал жертв, предоставлял информацию, разрабатывал план нападений, определял тактику, распределял роли между участниками группы, обеспечивал конспирацию, предоставлял для совершения преступлений транспорт и оружие.

Первое нападение совершено в конце июня 2016 года с использованием охотничьего оружия и пистолета модели «МР-80-13Т». Незаконно проникнув в дом к потерпевшим по ул. Вокзальная дамба в г. Уссурийске, угрожая применением насилия, двое из фигурантов похитили свыше 1,7 млн рублей.

В августе 2016 года, действуя уже втроем, члены банды, вооруженные пистолетом и ножом, совершили разбойное нападение на хозяйку квартиры дома по ул. Дзержинского в г. Уссурийске. Нападавшие похитили у нее деньги и имущество на общую сумму 2,7 млн рублей. При этом в процессе нападения женщину избили и сломали нижнюю челюсть.

В конце ноября 2016 года, владея информацией о том, что в коттедже у следующей жертвы хранятся порядка 40 млн рублей, злоумышленники незаконно проникли в жилище. Они связали женщину и потребовали передать им деньги.

Обыскав дом, фигуранты обнаружили только сейф, ключи от которого были у мужа потерпевшей (находившегося в тот момент в командировке). В связи с этим они не смогли завладеть крупной суммой.

Преступная деятельность вооруженной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции 23 ноября 2016 года, ее организатор, а также один из соучастников были задержаны сразу же. Двум другим удалось скрыться, однако спустя некоторое время их местонахождение было установлено.

Суд назначил организатору и руководителю банды по совокупности преступлений окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, его соучастникам в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8, 13, 14 лет, местом отбытия наказания определены колония строгого режима и колония особого режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано сотрудником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]