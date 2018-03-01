Выборами 16 декабря в Приморском крае началась новая политическая история, связанная теперь с именем Олега Кожемяко. Все наблюдатели, которые работали в этот день на избирательных участках, отмечают в первую очередь отсутствие нарушений при голосовании, чистоту и прозрачность этих выборов. Как проходил день 16 декабря — в репортаже далее.

За этими фрагментами в день третьих в 2018-м году выборов губернатора следили особенно пристально! Не допустить махинаций и подделок, сделать подсчет всех голосов избирателей максимально открытым — главная задача в ночь на 17 декабря. Изначально гарант легитимности выборов — наблюдатели от ЦИК, Общественной палаты и других организаций. В том числе наблюдатели движения «Голос».

Марина Ерёменко, общественный наблюдатель: «Я увидела объявление о наборе общественных наблюдателей и решила им стать, потому что я живу в Приморском крае и для меня это важно. Мы собираем данные, сколько человек проголосовали, в конце дня собираем протоколы».

Самое неожиданное явка избирателей — почти 47%!!! Небывалый для таких выборов в Приморье результат! Значительно выше, чем в сентябре в тех двух турах! А уж как хотелось некоторым показать, что якобы избиратели устали от выборов, якобы равнодушие сможет победить ответственность и здравый смысл приморцев! Этого не получилось. Голосовать шли вплоть до темноты, забегая на участок кто с дачи, кто — с природы.

Максим Кирилленко, председатель избирательного участка №504: «Люди идут активно с самого утра. Общественных наблюдателей много — это и от общественной палаты, от кандидатов, от партий, полиция».

Наталья Евлоева, житель г. Владивостока: «Это как праздник для нас. Важно показывать ребенку, что нужно голосовать. Он, когда вырастет, тоже исполнит свой долг».

Ритм активности на выборах задают сами кандидаты. Первый в списке по алфавиту в избирательном бюллетене — Андрей Андрейченко, он на выборах представлял ЛДПР. Участвовал и в предыдущих выборах губернатора Приморского края. Голосует с супругой

Олег Кожемяко голосовал по своему адресу, на Океанском проспекте. И с ним вместе на выборы пришла супруга. Олег Кожемяко — самовыдвиженец. Он первый действующий глава региона, который как кандидат в губернаторы принимал участие во всех предвыборных дебатах в эфире ГТРК «Владивосток». Эти дебаты стали одним из самых заметных событий нынешних выборов.

Алексей Тимченко, представитель предпринимательского сообщества. Кандидат в губернаторы от партии роста. Голосовал по месту жительства.

Единственная на этих выборах женщина-кандидат — Роза Чемерис. Она представляла народную партию «За женщин России». Роза Чемерис на избирательный участок тоже пришла со всей семьей. Выполнила все необходимые формальности и опустила свой избирательный бюллетень в урну для голосования.

Ничего не получилось у тех, кто пытался втянуть избирателей Приморья в очередную волну мракобесия, призывая портить бюллетени, сорвать и эти выборы. Ничего у них не получилось! 16 декабря 2018 года — день единения всех приморцев. День, когда они сделали свой выбор.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Приморье должно перейти от легкого шторма, который испытывало последние месяцы, в период безвластия, к стабильной жизни, стабильной работе, к уверенности в завтрашнем дне. Чтобы в Приморье был человек, который отвечает за все, где бы это ни происходило — в маленьком городе, большом городе, поселке. Что есть та власть, которая работает для людей и на людей».

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]