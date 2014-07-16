Первый за много лет урожай сои собрали на заброшенных пашнях Ольгинского района. На складе, в районе Фурманово, теперь бобовые аккуратно пересыпают в мешки и активно ищут покупателей. Интересно, что поднимать поля взялся непрофессионал. Но очень энергичный человек, которому было больно смотреть, как плодородная почва зарастает бурьяном.

Золотая, первая. Пробует… Он доволен! Александр Макаров все привык делать сам. И сельскую науку постигал с ноля. Впервые нынче сел за штурвал комбайна.

Четыре года на заброшенных полях бывшего совхоза «Прибрежный» Макаров сеял ароматные травы. Сено — такой была первая фермерская мысль.

Александр Макаров, фермер: «Поля стоят, 600 гектаров, надо чего-то заниматься… Потому, думаю, соя лучше, косить, четыре года косил, думал, на продажу, коням своим».

Но за сеном в медвежий угол, а за Фурманово только сопки да тайга, никто ехать не хотел. И посеял Макаров сою. Сентябрь 2018-го он в самом центре плантации. Годами отдыхавшая земля просто пышет. Между тем опыта у Александра Николаевича нет совсем, он родом из Дальнегорска и занимался лесом. Науку соевода постигал по интернету, спрашивал и знающих приморцев.

- К земле потянуло что-то…

Земля — паи сельские. В будущем намерен Макаров всю пустошь осваивать. Надо, говорит, в аренду брать заброшенные поля, их до самой Ольги тысячи гектаров.

О технике новой пока мечтать и мечтать. Ее обычно на выручку берут. Макаров же считать умеет, и точно знает — первой прибыли от первой сои ждать не нужно.

Александр Макаров, фермер: «По нолям выйду, нормально, самое главное, ну, не в убыток бы было, ну, ничего страшного».

Почти 35 тонн в этих мешках. Склад, еще советский фурмановский, Макаров сотоварищи, есть у него несколько соратников, выбелили начисто. Очень надеются теперь на доброго покупателя. И верят, что на будущий год работать будут под заказ. А пока...

Еще одно макаровское открытие: своими руками впервые в жизни плотно зашивает урожайный мешок.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]