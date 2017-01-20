Владивосток ждет теплая и бесснежная неделя
В начале рабочей недели в поле пониженного атмосферного давления над Приморьем пройдет небольшой снег. В дальнейшем без осадков. И только в последний рабочий день есть вероятность небольших осадков. Температурный фон ожидается ровный: ночью −11…−18 °С, в горных районах до −27 °С, днем −3…+4 °С, на северо-востоке до −10 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
К середине недели атмосферное давление начнет расти. Температурный фон начнет повышаться.
Во Владивостоке новая рабочая неделя будет довольно теплой. Осадков не ожидается. В начале недели ночью −6…−9 °С, днем 0…−3 °С.
С середины недели потеплеет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.12.2018 Какой будет погода на этой неделе в Приморье
-
19.11.2018 В середине недели в Приморье пройдёт снег
-
16.11.2018 Синоптики не исключают вероятность снега во Владивостоке на следующей неделе
-
05.02.2018 К выходным во Владивостоке потеплеет на 3–5 градусов
-
19.11.2017 Новый циклон обрушится на Приморье уже в среду
-
20.01.2017 Начало новой недели в Приморье будет холодным
Добавить комментарий