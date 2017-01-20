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Владивосток ждет теплая и бесснежная неделя

Владивосток ждет теплая и бесснежная неделя

Фото: pikabu.ru/@no1lives4ever

В начале рабочей недели в поле пониженного атмосферного давления над Приморьем пройдет небольшой снег. В дальнейшем без осадков. И только в последний рабочий день есть вероятность небольших осадков. Температурный фон ожидается ровный: ночью −11…−18 °С, в горных районах до −27 °С, днем −3…+4 °С, на северо-востоке до −10 °С. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду. 

К середине недели атмосферное давление начнет расти. Температурный фон начнет повышаться.

Во Владивостоке новая рабочая неделя будет довольно теплой. Осадков не ожидается. В начале недели ночью −6…−9 °С, днем 0…−3 °С.

С середины недели потеплеет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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