Анонс на 18 декабря
18 декабря в 18.00 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) − концерт-презентация победителей конкурсов народного творчества Приморского края «Лучшие из лучших!»
18 декабря в 18.30 в театре имени М. Горького (Светланская, 49) − «Смех лангусты».
18 декабря в 19.00 в библиотекеа «Бук» Владивостока (Светланская, 55) − лекция о книге Франса де Вааля «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?»
18 декабря в 19.30 в КСК «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) − матч «Адмирал» − московское «Динамо».
18-19 декабря в 9.00 в г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Первенство Приморского края по художественной гимнастике, индивидуальные выступления.
18-20 декабря в г. Арсеньеве - краевой турнир по тяжелой атлетике на призы В. К. Арсеньева.
18 декабря – День работников органов ЗАГСа в России.
18 декабря – День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России.
18 декабря – Международный день мигранта.
18 декабря – День арабского языка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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