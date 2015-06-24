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Лучшего помощника машиниста выбрали в Приморье

Лучшего помощника машиниста выбрали в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

IV краевой конкурс по профессии «Помощник машиниста электровоза–2018» завершился в Лесозаводске. Победителем признан студент Лесозаводского индустриального колледжа Михаил Калецкий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, восемь участников из четырех колледжей Приморья поборолись за звание лучшего по профессии.

В ходе конкурсных испытаний участники прошли как теоретические, так и практические испытания.

По итогам в тройку лучших вошли студенты Лесозаводского индустриального колледжа Михаил Калецкий и Илья Токарев, а также Дмитрий Алексенко из Уссурийского филиала Приморского института железнодорожного транспорта.

Общекомандное первое место – у Лесозаводского индустриального колледжа, второе место занял Уссурийский филиал ПримИЖТ, третье – Владивостокский колледж машиностроения и транспорта.

«Для студентов – это стимул для совершенствования знаний и умений, для преподавателей – один из способов мотивации, а также дополнительная возможность оценить знания и умения студентов», – отметили в администрации края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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