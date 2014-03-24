В Приморье возбуждены уголовные дела по факту дачи взяток должностному лицу филиала ОАО «РЖД»
Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу акционерного общества, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, лично, в значительном размере). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следователей на транспорте.
По версии следствия, представитель и генеральный директор двух коммерческих предприятий с января 2017 по сентябрь 2018 г. на систематической основе передавали взятки маневровому диспетчеру одной из железнодорожных станций структурного подразделения Дальневосточной дирекции управления движением – структурного подразделения Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД». Передача взяток осуществлялась посредством перечисления денежных средств на банковские карты диспетчера. Сумма денежных средств, преданных каждым из подозреваемых в качестве взяток, составила не менее 43 тыс. рублей. Взятки передавались за обеспечение ускоренной подачи и уборки вагонов для операций с грузом, поступающим в адрес предприятий.
Уголовные дела возбуждены по результатам антикоррупционной проверки предприятий, проведенной Дальневосточной транспортной прокуратурой.
В настоящее время следствием осуществляется сбор доказательственной базы по уголовным делам. Проводится расследование.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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