ГАИ: В Приморье по вине пьяных водителей погибли 75 человек
Как сообщили «Вестям: Приморье» в ГАИ края, в регионе сохраняется тенденция роста количества ДТП с участием нетрезвых водителей. По данным статистики, за 11 месяцев 2018 года на дорогах края зарегистрировано 285 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также 96 случаев, когда виновники ДТП отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей – 513, погибших – 75. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13% и 39% соответственно. Наибольшее число пьяных автоаварий отмечено в городах Владивосток и Уссурийск, а также в Надеждинском районе Приморского края.
При этом с начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 10 тыс. нетрезвых водителей в Приморье, в отношении 1912 правонарушителей, севших за руль в состоянии опьянения, вынесены постановления об административном аресте.
Напомним: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
Телефоны:
102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.
102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.
112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,
г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.
120: г.Большой Камень.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 2 (423) 240-10-00.
Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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