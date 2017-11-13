ГАИ: В Приморье по вине пьяных водителей погибли 75 человек

Как сообщили «Вестям: Приморье» в ГАИ края, в регионе сохраняется тенденция роста количества ДТП с участием нетрезвых водителей. По данным статистики, за 11 месяцев 2018 года на дорогах края зарегистрировано 285 автоаварий, в которых водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также 96 случаев, когда виновники ДТП отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Число людей, получивших травмы по вине пьяных лихачей – 513, погибших – 75. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13% и 39% соответственно. Наибольшее число пьяных автоаварий отмечено в городах Владивосток и Уссурийск, а также в Надеждинском районе Приморского края.

При этом с начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 10 тыс. нетрезвых водителей в Приморье, в отношении 1912 правонарушителей, севших за руль в состоянии опьянения, вынесены постановления об административном аресте.

Напомним: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спасский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 2 (423) 240-10-00.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]