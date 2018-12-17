Сегодня ночью в гости к землянам прилетела изумрудная комета! Космическая странница приблизилась к нам на 11,5 миллионов километров - по меркам астрофизиков, это совсем ничего, как встречное движение на автотрассе. В чистом ночном небе комету не сложно заметить — она светится яркой точкой изумрудного цвета.

Инопланетный гость летит издалека. Изумрудная точка в ночном небе над Приморьем - это настоящая комета. Её дом - окрестности Юпитера. Всего 64 месяца назад он отправил ее в сторону Солнца и, пролетев каких-то 800 млн. километров в ночь на 17 декабря, она приблизилась к Земле. Сейчас между землянами и небесной странницей всего-то 11,5 миллионов километров. В масштабах космического мироздания - это как пролет пчелы над головой.

Приморские поклонники астрофотографии пропустить яркую вспышку, конечно, не могли! Бессонную ночь они провели на мысе Тобизина, на острове Русский. Небесное представление было что надо - слева звездное небо разрезал метеорный поток Геменид, а справа - изумрудной точкой светится комета.

Валентин Шульгин, фотограф, по телефону: «На съемку ушло около пяти часов. Это хобби, отдушина. Все на энтузиазме, терпению и любви к этому делу. Четыре часа на морозе, тепло одеваемся, грелки берем».

Александр Хитров, фотограф, по телефону: «Чтобы сделать эти снимки, которые сейчас в «Инстаграме», мы провели в поездках по городу с 20.00 до утра, всю ночь. Не спали, мерзли, пили горячий чай. Засветка очень портит вид ночного неба, приходилось искать точки, чтобы передний план был, чтобы понимали, что это во Владивостоке снято».

Чтобы снять такие кадры - говорят фотоохотники - светить должно не только в небе, но и внутри фотографа. А еще нужны усидчивость и морозоустойчивость. В эту ночь терпение стоило этих снимков метеорного потока Геменид и изумрудной кометы.

Её правильное название - комета Виртанена. Всего 70 лет назад она попалась на глаза своему первооткрывателю. 17 января 48-го американский астроном Карл Виртанен обнаружил ее на серии фотоснимков ночного неба. В честь него и назвали. К нашей планете она подлетает через каждые пять лет и четыре месяца, на средней скорости 40 км в секунду.

Но в следующий раз мы ее не увидим - земляне в это время будут с другой стороны от Солнца. Поэтому подождем залетную до 29-го года. А еще через 5 лет, с зеленоглазым и всегда свободным "небесным такси" попрощаемся навсегда. В 34-м году небесная странница умчится прочь от Земли к родному Юпитеру. На подлете к нему она встретит свою погибель, и ее изумрудный огонек навсегда погаснет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]